На кого распространяются правила по охране труда при эксплуатации электроустано??ок
Физика
На кого распространяются правила по охране труда при эксплуатации электроустано??ок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
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