Можно ли в выражении 1+2+3+4+5+6+7+8+9 заменить некоторые знаки на - так чтобы в ответе получилось 18

Гость: Гость:

исходная сумма 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45. Если мы изменим знак 1–2, сумма уменьшится на 4, поскольку исчезнет прибавление двух и возникнет ещё дополнительное вычитание двух. Если мы изменим знак 4–5, сумма уменьшится на 10, поскольку исчезнет прибавление пяти и возникнет ещё дополнительное вычитание пяти. И т.д. и т.п. Перед каким бы числом мы не поменяли знак "+" на знак "–", общая сумма обязательно изменится на ЧЁТНОЕ число, а нас просят изменить общее значение с 45 до 18, т.е. уменьшить на 27, а 27 – нечётное число. Значит, добится в таких условиях значения 18 никак не получится.