Начерти отрезок длиной 8 см. Раздели его на 2 равные части. Какие доли отрезка получились? Сколько их? Раздели каждую половину еще на 2 равные части. Какие доли отрезка получились? Сколько их в целом отрезке?Сколько четвертых ...
Математика
Начерти отрезок длиной 8 см. Раздели его на 2 равные части. Какие доли отрезка получились? Сколько их? Раздели каждую половину еще на 2 равные части. Какие доли отрезка получились? Сколько их в целом отрезке?Сколько четвертых долей отрезка в его половине?фото пож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) получились 1/2(половины) отрезка, их 2 2) получились 1/4( четверти) отрезка, их 4 штуки 3) в половине 2 четвых доли
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