Начерти отрезок длиной 8 см. Раздели его на 2 равные части. Какие доли отрезка получились? Сколько их? Раздели каждую половину еще на 2 равные части. Какие доли отрезка получились? Сколько их в целом отрезке?Сколько четвертых ...

Математика

Начерти отрезок длиной 8 см. Раздели его на 2 равные части. Какие доли отрезка получились? Сколько их? Раздели каждую половину еще на 2 равные части. Какие доли отрезка получились? Сколько их в целом отрезке?Сколько четвертых долей отрезка в его половине?фото пож

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