Лежали КОПЕШКАМИ КОПЕШКАМИ -синонимы Как это?
Литература
Лежали КОПЕШКАМИ КОПЕШКАМИ -синонимы Как это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, это одно и то же слово Копешки - это значит, маленькие копны. Когда траву косят, сначала сгребают в маленькие копны (народ их называет копешки), а потом эти маленькие копны сгребают в большие, которые тоже могут называться копешками.
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