Лежали КОПЕШКАМИ КОПЕШКАМИ -синонимы Как это?

Гость: Гость:

Нет, это одно и то же слово Копешки - это значит, маленькие копны. Когда траву косят, сначала сгребают в маленькие копны (народ их называет копешки), а потом эти маленькие копны сгребают в большие, которые тоже могут называться копешками.