На детской площадке 9 велосипедистов. Из них несколько двухколёсных и несколько ч??тырёхколёсных. Всего у велосипедистов 28 колёс. Сколько двухколёсных велосипедистов и сколько четырёхколёсных велосипедистов на площадке?

Математика

На детской площадке 9 велосипедистов. Из них несколько двухколёсных и несколько ч??тырёхколёсных. Всего у велосипедистов 28 колёс. Сколько двухколёсных велосипедистов и сколько четырёхколёсных велосипедистов на площадке?

Автор: Гость