На детской площадке 9 велосипедистов. Из них несколько двухколёсных и несколько ч??тырёхколёсных. Всего у велосипедистов 28 колёс. Сколько двухколёсных велосипедистов и сколько четырёхколёсных велосипедистов на площадке?

Математика
На детской площадке 9 велосипедистов. Из них несколько двухколёсных и несколько ч??тырёхколёсных. Всего у велосипедистов 28 колёс. Сколько двухколёсных велосипедистов и сколько четырёхколёсных велосипедистов на площадке?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28:4=7. 7 получаетмч двухткооесных
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