Как изминится число если его разделить на 0,25 ? Приведите примеры

Математика
Как изминится число если его разделить на 0,25 ? Приведите примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно увеличится в 4 раза. Примеры: 8/0,25=32; 5/0,25=40;2/0,25=8
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