Как королевич елесей обошелся к ветру солнцу к месяцу?

Гость: Гость:

Елисей просит помощи у сил природы, обращаясь к "красну солнцу", "месяцу ясному" и "ветру буйному". Королевич сначала хвалит их, проявляя уважение к силе и могуществу сил природы, а потом уже спрашивает о «невесте молодой» и просит о помощи: Свет наш солнышко! Ты ходишь Аль откажешь мне в ответе? Круглый год по небу, сводишь Не видало ль где на свете Зиму с тёплою весной, Ты царевны молодой? Всех нас видишь под собой. Я жених ей… Но Солнце не может помочь юноше: оно не видело «девы красной»: слова, обращённые к Месяцу: Месяц, месяц, мой дружок, Аль откажешь мне в ответе? Позолоченный рожок! Не видал ли где на свете Ты встаёшь во тьме глубокой Ты царевны молодой? Круглолицый, светлоокий, Я жених ей… И, обычай твой любя, Звёзды смотрят на тебя. К сожалению, и мудрый и могучий Месяц не смог помочь Королевичу… Но Елисей не отчаивается и обращается за помощью к Ветру: Ветер, ветер! Ты могуч, Кроме Бога одного. Ты гоняешь стаи туч, Аль откажешь мне в ответе? Ты волнуешь сине море, Не видал ли где на свете Всюду веешь на просторе, Ты царевны молодой? Не боишься никого, Я жених её… Горькую весть приносит Ветер королевичу Елисею: его любимая, оказывается, мертва: …Не видать ничьих следов вкруг того пустого места – В том гробу твоя невеста… Как жаль бедного юношу! Но ведь сказка на то и сказка, чтобы в ней совершалось невозможное, чтобы добро одерживало победу над злом. Верная и преданная любовь королевича Елисея, вера в то, что он отыщет свою невесту, помогают юноше пробудить от волшебного сна свою возлюбленную. Сказка заканчивается свадьбой Царевны и Елисея - торжеством любви и верности.