4 класс. Срочно помогите,пожалуйста ! Влияние Луны на земную жизнь.
Окружающий мир
4 класс. Срочно помогите,пожалуйста ! Влияние Луны на земную жизнь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луна это единствиный спутник земли. луна спасает нашу планету от многих метеоритов астероидов и т.д. также луна влияет на воды нашей плонеты приливы и отливы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Запиши выражение и найди их значения. сумма чисел А и 4 при А=50:53:9 разность чисел ?? и 4 при А=54:57:13
Физика
8 класс Расчёт кол-ва теплоты Сколько нужно влить холодной воды при температуре 10 градусов цельсия в 50 килограмм кипятка для получения смеси с ...
Русский язык
Прочитайте слоги и отгадайте скороговорку. Три дца са тых дцать три сят у ти ло по ??ри хво ви трёх по ро сят сти ка. Запишите скороговорку. Научит...
Английский язык