Срочно нужно 10-20 заимствуемых слов на тему кино !!!!!!!!!!!!!! ( лучше по больше ) и из как??х языков они произошли !!!!! уже есть - режисер , актёр , триллер , ток-шоу , саундтрек, блокбастер , бестселлер, анонс ! Заранее бо...
Русский язык
Срочно нужно 10-20 заимствуемых слов на тему кино !!!!!!!!!!!!!! ( лучше по больше ) и из как??х языков они произошли !!!!! уже есть - режисер , актёр , триллер , ток-шоу , саундтрек, блокбастер , бестселлер, анонс ! Заранее большое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продюсер , трек, монтаж, оператор, кинокритик, киноиндустрия, сериалы, киностудия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Математика
Запиши выражение и найди их значения. сумма чисел А и 4 при А=50:53:9 разность чисел ?? и 4 при А=54:57:13