Срочно нужно 10-20 заимствуемых слов на тему кино !!!!!!!!!!!!!! ( лучше по больше ) и из как??х языков они произошли !!!!! уже есть - режисер , актёр , триллер , ток-шоу , саундтрек, блокбастер , бестселлер, анонс ! Заранее бо...

Русский язык
Срочно нужно 10-20 заимствуемых слов на тему кино !!!!!!!!!!!!!! ( лучше по больше ) и из как??х языков они произошли !!!!! уже есть - режисер , актёр , триллер , ток-шоу , саундтрек, блокбастер , бестселлер, анонс ! Заранее большое спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
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Продюсер , трек, монтаж, оператор, кинокритик, киноиндустрия, сериалы, киностудия
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