Срочно нужно 10-20 заимствуемых слов на тему кино !!!!!!!!!!!!!! ( лучше по больше ) и из как??х языков они произошли !!!!! уже есть - режисер , актёр , триллер , ток-шоу , саундтрек, блокбастер , бестселлер, анонс ! Заранее бо...

Русский язык

Срочно нужно 10-20 заимствуемых слов на тему кино !!!!!!!!!!!!!! ( лучше по больше ) и из как??х языков они произошли !!!!! уже есть - режисер , актёр , триллер , ток-шоу , саундтрек, блокбастер , бестселлер, анонс ! Заранее большое спасибо

Автор: Гость