Как люди жили бы без математики

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Как люди жили бы без математики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без математики невозможно было бы сделать новые открытия. Нельзя было бы расчитать нужные тебе величины. Мир стал бы гуманитарным- без расчетов и правил, без объяснимых вещей и фантастики. К примеру можно привести индейцев Полинезии. 
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