Как люди жили бы без математики

Гость: Гость:

Без математики невозможно было бы сделать новые открытия. Нельзя было бы расчитать нужные тебе величины. Мир стал бы гуманитарным- без расчетов и правил, без объяснимых вещей и фантастики. К примеру можно привести индейцев Полинезии.