Самая верхняя помогите срочно!!!!

Математика
Самая верхняя помогите срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*8=96 2)96-16=80 3)80:8=10ящ
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