как международная торговля помогает развитию мирового хозяйства??
География
как международная торговля помогает развитию мирового хозяйства??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мировое хозяйство — это совокупность национальных хозяйств, связанных между собой системой международного разделения труда и международных экономических отношений. Международная торговля обеспечивает систему международного разделения труда. Предлагает товары и услуги участникам мирового хозяйства,с которыми заключены те или иные торговые отношения. Нужны конкретные примеры или этого достаточно?
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