Как мне написать вступление моего проекта

Окружающий мир
Как мне написать вступление моего проекта
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