Как мне решить задачу . Витя купил для работы с книгами 4 тетради по х (икс ) рублей и блокнотов по у (игрик) рублей сколько рублей стояла покупка , нам известно что пусть х ( икс ) 9 рублей а у (игрик ) 7 рублей
Математика
Как мне решить задачу . Витя купил для работы с книгами 4 тетради по х (икс ) рублей и блокнотов по у (игрик) рублей сколько рублей стояла покупка , нам известно что пусть х ( икс ) 9 рублей а у (игрик ) 7 рублей
Ответ(ы):
Гость:
4*9=36рублей стоит тетради 4*7=28рублей стоит блокнотов 36+28=64 рублей стояла покупка
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