Как мне решить задачу . Витя купил для работы с книгами 4 тетради по х (икс ) рублей и блокнотов по у (игрик) рублей сколько рублей стояла покупка , нам известно что пусть х ( икс ) 9 рублей а у (игрик ) 7 рублей

Математика

Как мне решить задачу . Витя купил для работы с книгами 4 тетради по х (икс ) рублей и блокнотов по у (игрик) рублей сколько рублей стояла покупка , нам известно что пусть х ( икс ) 9 рублей а у (игрик ) 7 рублей

Автор: Гость