Окружающий мир 4 класс. помогите пожалуйста
Обществознание
Окружающий мир 4 класс. помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Ему предлагали и другую веру например: мусульманство но выбрал он именно христианство потому что он поехал в Херсонес и хотел жениться но его будущия жена была христианкой, а князь Владимир был язычником. После этого принял христианство и уже на Русь он взял с собой иконы рукописи священнослужителей. Не знаю правильно ли, 2
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