Окружающий мир 4 класс. помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Ему предлагали и другую веру например: мусульманство но выбрал он именно христианство потому что он поехал в Херсонес и хотел жениться но его будущия жена была христианкой, а князь Владимир был язычником. После этого принял христианство и уже на Русь он взял с собой иконы рукописи священнослужителей. Не знаю правильно ли, 2