как можно понять словом можно спасти привидите примеры
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как можно понять словом можно спасти привидите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От одного слова порой зависит жизнь человека.И иногда даже словом можно спасти человека.Например,если в чем-то подозревают твоего друга,ну якобы он разбил окно в классе,но на самом деле он этого не делал.А ты видел,что разбил окно кто-то другой.Но он в этом не признается.А если твой друг не признается,то ему придется платить за разбитое стекло.И ты должен сказать всю правду. Иногда одно слово решает все.
Гость:
Каждое слово имеет значение и эти значения материализуются. Словом можно спасти умирающего человека(приободрить его,поддержать),но словом же можно убить(неосторожным проклятьем,обидой),словом можно повести за собой полки(призвать).
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