как можно понять словом можно спасти привидите примеры

Гость: Гость:

От одного слова порой зависит жизнь человека.И иногда даже словом можно спасти человека.Например,если в чем-то подозревают твоего друга,ну якобы он разбил окно в классе,но на самом деле он этого не делал.А ты видел,что разбил окно кто-то другой.Но он в этом не признается.А если твой друг не признается,то ему придется платить за разбитое стекло.И ты должен сказать всю правду. Иногда одно слово решает все.