Самый сильный дождь лил в Лилипутии с 1 августа 1860 года по 31 июля 1861 года. Сколько времени в днях лил этот дождь.
Математика
Самый сильный дождь лил в Лилипутии с 1 августа 1860 года по 31 июля 1861 года. Сколько времени в днях лил этот дождь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1год-365(если не высокогостный год=)) 1)1861*(6*30+31-2+3)=679507 2)1860*(7*30-2+5+1)=678900 3)678900-679508=364 Ответ:364 дня
Гость:
1)1861*(6*30+31-2+3)=679507 2)1860*(7*30-2+5+1)=678900 3)678900-679508=364 Ответ:364 дня
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