Самый сильный дождь лил в Лилипутии с 1 августа 1860 года по 31 июля 1861 года. Сколько времени в днях лил этот дождь.

Математика

Самый сильный дождь лил в Лилипутии с 1 августа 1860 года по 31 июля 1861 года. Сколько времени в днях лил этот дождь.

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