Телевизионный экран имеет прямоугольную форму.одна из его сторон на 6 см меньше другой.Если меньшую сторону увеличить на 1 см,а большую-на 2 см,то площадь изображения увеличится на 65 квадратных сантиметров.Найдите первоначальн...
Алгебра
Телевизионный экран имеет прямоугольную форму.одна из его сторон на 6 см меньше другой.Если меньшую сторону увеличить на 1 см,а большую-на 2 см,то площадь изображения увеличится на 65 квадратных сантиметров.Найдите первоначальные размеры телевизионного экрана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть меньшая сторона х, тогда большая х+6 площадь х^2+6x; после увеличения меньшая сторона х+1, большая х+8 площадь х^2+9x+8 уравнение: x^2+6x+65=x^2+9x+8 => 57=3x => x=19 - меньшая сторона, большая сторона равна 19+6=25 Ответ: 19 и 25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Алгебра
Обществознание
помогите пожайлуста по истории, Расскажите о последствиях проводимой в СССР во второй половине 50-х гг. политики десталинизации для нашей страны, с...