Телевизионный экран имеет прямоугольную форму.одна из его сторон на 6 см меньше другой.Если меньшую сторону увеличить на 1 см,а большую-на 2 см,то площадь изображения увеличится на 65 квадратных сантиметров.Найдите первоначальн...

Алгебра

Телевизионный экран имеет прямоугольную форму.одна из его сторон на 6 см меньше другой.Если меньшую сторону увеличить на 1 см,а большую-на 2 см,то площадь изображения увеличится на 65 квадратных сантиметров.Найдите первоначальные размеры телевизионного экрана.

Автор: Гость