подготовьте выступление перед классом "Берегите природу". Постарайтесь использовать в своем выступлении убидительные цифровые факты.

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подготовьте выступление перед классом "Берегите природу". Постарайтесь использовать в своем выступлении убидительные цифровые факты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часто ли мы думает о природе? Ученые утверждаю раз в три дня. Странно? Что ж не каждый идя по улице и например съев жвачку побеспокоется о том куда деть фантик от нее, а если считать, что каждый человек съедает по пол жвачки в день и выкидывает фантик от нее  2 миллиарда фантиков в день будут валяться на Земле. Разложение полиэтиленбумаги идет около 70 лет, т.о. за год накапливается около полутонны таких фантиков... Ну, задумались о сущности простого фантика бизобидно упавшего на Землю и подумаешь пролежавшего на ней почти 70 лет. Вот так!
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