подготовьте выступление перед классом "Берегите природу". Постарайтесь использовать в своем выступлении убидительные цифровые факты.

Гость: Гость:

Часто ли мы думает о природе? Ученые утверждаю раз в три дня. Странно? Что ж не каждый идя по улице и например съев жвачку побеспокоется о том куда деть фантик от нее, а если считать, что каждый человек съедает по пол жвачки в день и выкидывает фантик от нее 2 миллиарда фантиков в день будут валяться на Земле. Разложение полиэтиленбумаги идет около 70 лет, т.о. за год накапливается около полутонны таких фантиков... Ну, задумались о сущности простого фантика бизобидно упавшего на Землю и подумаешь пролежавшего на ней почти 70 лет. Вот так!