(x^2 + 14x - 64)^2 = (x^2 - 4x +16)^2
Алгебра
(x^2 + 14x - 64)^2 = (x^2 - 4x +16)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извлекаем квадратный корень из обоих частей уравнения. Если равны квадарты, то тогда должны бть равны и корни из них. Получаем, что: x^2+14x-64=x^2-4x+16 18x=80 x=80/18=1(8/18). Проверяем, чтобы x^2-4x+16 и x^2+14x-64 не были меньше 0. Затем проводим проверку результата во всем уравнеии
Гость:
x^2 + 14x - 64=|x^2 - 4x +16| 1) x^2 + 14x - 64=x^2 - 4x +16 18x=80 x=40/9 2) x^2 + 14x - 64 = - x^2 + 4x - 16 x^2+5x-24=0 D=121 x1=-8. x2=3
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