(x^2 + 14x - 64)^2 = (x^2 - 4x +16)^2

Гость: Гость:

Извлекаем квадратный корень из обоих частей уравнения. Если равны квадарты, то тогда должны бть равны и корни из них. Получаем, что: x^2+14x-64=x^2-4x+16 18x=80 x=80/18=1(8/18). Проверяем, чтобы x^2-4x+16 и x^2+14x-64 не были меньше 0. Затем проводим проверку результата во всем уравнеии