Как можно защитить почву от загрязнения ?
Окружающий мир
Как можно защитить почву от загрязнения ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выкидывать мусор в урну
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно помогите! Математика 6 класс! Даю 25 баллов! Тема: Отношения и пропорции! Периметр треугольника равен 125 см, а стороны прямо пропорциональн...
Литература
Считаешь ли ты, что человеку важно уметь мечтать? Напиши своё мнение и постарайся ??ратко объяснить почему ты так считаешь. Помогите пж