Как можно защитить почву от загрязнения ?

Окружающий мир
Как можно защитить почву от загрязнения ?
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Автор: Гость
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Гость:
Выкидывать мусор в урну
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