Как можно защитить почвы от образования оврагов?

Гость: Гость:

1. Пахать только вдоль склонов 2. Ограничивать выпас скота на склонах 3. Высаживать лесополосы вдоль склонов, поперек стока воды 4. Если овраг уже образовался - остановить его рост: - обсадить берега быстрорастущими породами деревьев (ольха, ива, осина, тополь) - перегородить овраг простейшими запрудами хотя бы в виде двойного плетня с булыжниками посередине - нагорными канавами отвести воду в сторону от его головы (начало)