Как можно защитить почвы от образования оврагов?

Обществознание
Как можно защитить почвы от образования оврагов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пахать только вдоль склонов  2. Ограничивать выпас скота на склонах  3. Высаживать лесополосы вдоль склонов, поперек стока воды  4. Если овраг уже образовался - остановить его рост:  - обсадить берега быстрорастущими породами деревьев (ольха, ива, осина, тополь)  - перегородить овраг простейшими запрудами хотя бы в виде двойного плетня с булыжниками посередине  - нагорными канавами отвести воду в сторону от его головы (начало)
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