15-жаттығу.Жұмбақты шешіп беріңдерші
Қазақ тiлi
15-жаттығу.Жұмбақты шешіп беріңдерші
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Гость:
Жұмбақтың жауабы Жел
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