3 важных моментов во время правления ивана грозного

История
3 важных моментов во время правления ивана грозного
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Казнил бояр, выступавших против царской воли. 2. 0бвинил в заговоре против себя жителей Новгорода, устроил погром и резню. 3. Установил опричнину 4. Не пощадил своего сына 5. Отменил Юрьев день, ввел урочные лета.
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