Указать пример,в котором выделенное слово является наречием. 1) второй гигант 2) ??риблизившись за поворотом 3) смутно угадываемый 4) станет шестигранником

Русский язык
Указать пример,в котором выделенное слово является наречием. 1) второй гигант 2) ??риблизившись за поворотом 3) смутно угадываемый 4) станет шестигранником
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ) смутно угадываемый
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