Указать пример,в котором выделенное слово является наречием. 1) второй гигант 2) ??риблизившись за поворотом 3) смутно угадываемый 4) станет шестигранником
Русский язык
Указать пример,в котором выделенное слово является наречием. 1) второй гигант 2) ??риблизившись за поворотом 3) смутно угадываемый 4) станет шестигранником
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ) смутно угадываемый
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