Помогите!!! Надо найти периметр трапеции. Дано: угол А=60°,длинная основа AD=10 см. AB=CD=BC. Заранее спасибо.

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ΔABK, ∠A=60°, ∠ABK=30°, в прямоугольном треугольнике катет лежащий против угла в 30° равен половине гипотенузы, АК=х/2 , АВ=х см, СD=x , BC= x x/2+x+x/2=10 x+2x+x=20 4x=20 x=5 AB+BC+CD+AD=5+5+5+10=25cм Ответ: 25 см периметр трапеции