Можете мне пожалуйста помочь! Как вы относитесь к покупке через интернет ? За или против этого По обществу проект
Обществознание
Можете мне пожалуйста помочь! Как вы относитесь к покупке через интернет ? За или против этого По обществу проект
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно покупать в интернет-магазине, но надо быть осторожным, потому что если выбрать что-то и встретится с продажником и убедится что всё в порядке. Но я всё равно против.
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