Придумать рассказ мой любимый дождик

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Придумать рассказ мой любимый дождик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый дождь- грибной. Я его очень люблю. Он мой любимый, потому что дождь этот тёплый и красочный! Когда идёт этот дождь присутствует солнце и радуга. Становится радостно! Все дожди прекрасны, яркие и у каждого свой настроение!
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