Придумать рассказ мой любимый дождик

Гость: Гость:

Мой любимый дождь- грибной. Я его очень люблю. Он мой любимый, потому что дождь этот тёплый и красочный! Когда идёт этот дождь присутствует солнце и радуга. Становится радостно! Все дожди прекрасны, яркие и у каждого свой настроение!