Кому можно посоветовать прочитать рассказ "Русский характер"?
Литература
Кому можно посоветовать прочитать рассказ "Русский характер"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное тем кто ведет себя не по русски) или плохо не по религии
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