Решите, будет что то непонятно, пишите.

Английский язык
Решите, будет что то непонятно, пишите.
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Автор: Гость
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Гость:
Что что такое?????????????
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