Вставь пропущенные буквы. Выпиши из предложения слова с проверяемыми безударными гласными. Рядом напиши проверочные слова. Дождь стучал по крыше, тр_пал цв_ты в с_ду, плескался на дв_ре в лужах.

Русский язык
Вставь пропущенные буквы. Выпиши из предложения слова с проверяемыми безударными гласными. Рядом напиши проверочные слова. Дождь стучал по крыше, тр_пал цв_ты в с_ду, плескался на дв_ре в лужах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветы(цвет) в саду(сад) , плескался на дворе(двор) в лужах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как пишется километр или киллометр
Ответить
Русский язык
Указать пример,в котором выделенное слово является наречием. 1) второй гигант 2) ??риблизившись за поворотом 3) смутно угадываемый 4) стане...
Ответить
Литература
Придумать рассказ мой любимый дождик
Ответить
Литература
Кому можно посоветовать прочитать рассказ "Русский характер"?
Ответить
Алгебра
Помогите!!! Надо найти периметр трапеции. Дано: угол А=60°,длинная основа AD=10 см. AB=CD=BC. Заранее спасибо.
Ответить