Вставь пропущенные буквы. Выпиши из предложения слова с проверяемыми безударными гласными. Рядом напиши проверочные слова. Дождь стучал по крыше, тр_пал цв_ты в с_ду, плескался на дв_ре в лужах.
Русский язык
Вставь пропущенные буквы. Выпиши из предложения слова с проверяемыми безударными гласными. Рядом напиши проверочные слова. Дождь стучал по крыше, тр_пал цв_ты в с_ду, плескался на дв_ре в лужах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветы(цвет) в саду(сад) , плескался на дворе(двор) в лужах.
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