Вставь пропущенные буквы. Выпиши из предложения слова с проверяемыми безударными гласными. Рядом напиши проверочные слова. Дождь стучал по крыше, тр_пал цв_ты в с_ду, плескался на дв_ре в лужах.

Русский язык

Вставь пропущенные буквы. Выпиши из предложения слова с проверяемыми безударными гласными. Рядом напиши проверочные слова. Дождь стучал по крыше, тр_пал цв_ты в с_ду, плескался на дв_ре в лужах.

Автор: Гость