Как пишется километр или киллометр
Русский язык
Как пишется километр или киллометр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно километр кило - греческая приставка означающая тысяча тоесть тысяча метров это один километр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Указать пример,в котором выделенное слово является наречием. 1) второй гигант 2) ??риблизившись за поворотом 3) смутно угадываемый 4) стане...
Литература
Алгебра
Помогите!!! Надо найти периметр трапеции. Дано: угол А=60°,длинная основа AD=10 см. AB=CD=BC. Заранее спасибо.