Как пишется километр или киллометр

Русский язык
Как пишется километр или киллометр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно километр кило - греческая приставка означающая тысяча тоесть тысяча метров это один километр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Указать пример,в котором выделенное слово является наречием. 1) второй гигант 2) ??риблизившись за поворотом 3) смутно угадываемый 4) стане...
Ответить
Литература
Придумать рассказ мой любимый дождик
Ответить
Литература
Кому можно посоветовать прочитать рассказ "Русский характер"?
Ответить
Алгебра
Помогите!!! Надо найти периметр трапеции. Дано: угол А=60°,длинная основа AD=10 см. AB=CD=BC. Заранее спасибо.
Ответить
Обществознание
Примеры 1) частной , 2) движимой , 3) недвижимой , 4)муниципальной , 5)государственной с??бственности
Ответить