Упростить выражение 25 * а * (-4) * b * 2 -8 * а * b * (-125) 1 - – * x * y * (-28) * z 2
Математика
Упростить выражение 25 * а * (-4) * b * 2 -8 * а * b * (-125) 1 - – * x * y * (-28) * z 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 *a *(-4) *b *2 = -200ab -8 * a * b * (-125) = 1000 ab 1/2 * x * y * (-28) * z = (-28/2 )* xyz= -14xyz
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