Помогите Найдите названия животных и действия, связанные с уходом за ними 10 слов

Английский язык
Помогите Найдите названия животных и действия, связанные с уходом за ними 10 слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тримминг, стрижка, мытье лап, мытье, стрижка ногтей, прививки, лечение, корм, дрессировка, аджилити
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