Спиши,раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.Выдели приставки.Подчеркни букву после ъ. Отец поехал на (с) езд и взял меня (по) г...стить у бабушки.К (под) езду (под) ехал автомобиль.Мы (вы) ехали а дорогу и через час (в ...

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Спиши,раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.Выдели приставки.Подчеркни букву после ъ. Отец поехал на (с) езд и взял меня (по) г...стить у бабушки.К (под) езду (под) ехал автомобиль.Мы (вы) ехали а дорогу и через час (в ) ехали в город

Автор: Гость