Спиши,раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.Выдели приставки.Подчеркни букву после ъ. Отец поехал на (с) езд и взял меня (по) г...стить у бабушки.К (под) езду (под) ехал автомобиль.Мы (вы) ехали а дорогу и через час (в ...
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Спиши,раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.Выдели приставки.Подчеркни букву после ъ. Отец поехал на (с) езд и взял меня (по) г...стить у бабушки.К (под) езду (под) ехал автомобиль.Мы (вы) ехали а дорогу и через час (в ) ехали в город
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец поехал на съезд и взял меня погостить у бабушки. К подъезду подъехал автомобиль. Мы выехали а дорогу через час въехали в город у меня верно!!!!!!!!
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