Х в квадрате : х в квадрате -4 = 6-х: х в квадрате - 4

Алгебра
Х в квадрате : х в квадрате -4 = 6-х: х в квадрате - 4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-4)(x+4)-6x=(x-2)²x²-16-6x=x²-4x-4-6x+4x=16-4-2x=12x=-6

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Здравствуйте,мне на завтра(пятницу),задали написать Буклет на тему "И жизнь хороша,и жить хорошо". Буклет сделала,а вот что написать я не знаю,прош...
Ответить
Русский язык
Спиши,раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.Выдели приставки.Подчеркни букву после ъ. Отец поехал на (с) езд и взял меня (по) г...стить у б...
Ответить
Математика
Двое рабочих изготовили 440 деталей. Причем второй рабочий изготовили на 20 % больше, чем первый. Сколько деталей изготовил первый рабочий?
Ответить
Английский язык
Помогите Найдите названия животных и действия, связанные с уходом за ними 10 слов
Ответить
История
3 важных моментов во время правления ивана грозного
Ответить