Х в квадрате : х в квадрате -4 = 6-х: х в квадрате - 4
Алгебра
Х в квадрате : х в квадрате -4 = 6-х: х в квадрате - 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-4)(x+4)-6x=(x-2)²x²-16-6x=x²-4x-4-6x+4x=16-4-2x=12x=-6
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