Как начертить прямоугольник с периметром 1 дм
Математика
Как начертить прямоугольник с периметром 1 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр - сумма длин всех сторон. 1 дм= 10 см. Значит, а+б+в+г =10. Т.к фигура- не квадрат, то его стороны не равны, но равны противоположные => стороны а и в=2, а стороны б и г= 3 см Либо а и в=1, а стороны б и г= 4 см
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