Сочинить текст о дружбе
Русский язык
Сочинить текст о дружбе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба это самое прекрасное качество людей Без дружбы человек станет Одинокий. Если у вас нету друга то вы можете обратиться к родителям строители самые лучшие друзья. друг это тот человек который никогда не предаст она будет всегда рядом всегда может поставить себе дружба всегда с тобой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Пожалуйста, помогите, срочно! Треугольник ABC, угол C=90 градусов, CC1 - высота. CC1=5 см, BC=10 см. Найти угол CAB
Литература
Помогите пожалуйста выпишите эпитеты из рассказа Маяковского "Хорошее отношени?? к лошадям" СРОЧНО НАДО
Математика
Русский язык