Сочинить текст о дружбе

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Сочинить текст о дружбе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба это самое прекрасное качество людей Без дружбы человек станет Одинокий. Если у вас нету друга то вы можете обратиться к родителям строители самые лучшие друзья. друг это тот человек который никогда не предаст она будет всегда рядом всегда может поставить себе дружба всегда с тобой
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