Помогите пожалуйста выпишите эпитеты из рассказа Маяковского "Хорошее отношени?? к лошадям" СРОЧНО НАДО

Литература
Помогите пожалуйста выпишите эпитеты из рассказа Маяковского "Хорошее отношени?? к лошадям" СРОЧНО НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как мне кажется, Маяковский сравнивает человека с лошадью. Что, например, в юности, молодости, мы, как лошади, энергичны, стремительны, бежим на своем жизненном пути, все время в погоне за чем-то. Но иногда мы падаем, как и лошадь в данном стихотворении. И, для того чтобы подняться, восстановиться, нам нужна поддержка.  я думаю так. может, еще что-то? может, я ошибаюсь? не знаю, в общем. подскажите, пожалуйста. спасибо :)
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