Пожалуйста, помогите, срочно! Треугольник ABC, угол C=90 градусов, CC1 - высота. CC1=5 см, BC=10 см. Найти угол CAB

Геометрия
Пожалуйста, помогите, срочно! Треугольник ABC, угол C=90 градусов, CC1 - высота. CC1=5 см, BC=10 см. Найти угол CAB
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СС1А= 90градусов АСС1= 45 гр. САС1=180-90-45=45 гр
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