Спиши раскрывая скобки. Подчеркни глаголы с частицей не. (Не)видит, (за)говорить, (н??)читает, ( про)читать,(не)жалеть, (не)забудем.
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Спиши раскрывая скобки. Подчеркни глаголы с частицей не. (Не)видит, (за)говорить, (н??)читает, ( про)читать,(не)жалеть, (не)забудем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не видит, заговорить, не читает, прочитать, не жалеть, не забудем
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