Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, проходит по течению р??ки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращае...
Алгебра
Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, проходит по течению р??ки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 30 часов после отплытия из него. Сколько километров прошел теплоход за весь рейс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплоход был на ходу 30 часов - 5 часов = 25 часов Возьмем дорогу в один конец за х км. При этом на пути по течению он был в пути х/(25+3 км/ч), а на пути против течения он был х/(25-3 км/ч), составим уравнение х/28+х/22=25 х=308 км т.е. за весь рейс 308*2 = 616 км.
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