Как решить х2(в квадрате)+36х=0
Математика
Как решить х2(в квадрате)+36х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х2(в квадрате)+36х=0 x(x+36) = 0 x = 0 x+36 = 0 x=-36
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