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Как найти a ( ускорение)?
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Как найти a ( ускорение)?
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М(Fy-mg)=ma-Fx ma=м(Fy-mg)+Fx a=(м(Fy-mg)+Fx)/m
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