Помогите пожалуйста правильно или нет заполните остальные пропуски отмечу как лучший оивет

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Помогите пожалуйста правильно или нет заполните остальные пропуски отмечу как лучший оивет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти частицы проникают в организм человека и оседают в легких человека и...
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