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Как найти сумму смешанных чисел?
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Как найти сумму смешанных чисел?
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Сложи целые +(дробную часть посчитай )=
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