Как написать рекламу книги " Человек - амфибия"? Помогите , ооооочень срочно ! Зар??нее спасибо!
Литература
Как написать рекламу книги " Человек - амфибия"? Помогите , ооооочень срочно ! Зар??нее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внимание! Внимание! Книга знаменитая книга Человек амфибия очень интересная книга Советую всем прочитать она очень занимательная может Отвлечь от любых глупостей не может занять у вас занятия чтение может научить вас читать или улучшить вашу технику чтения улучшить ваш разум человек-амфибия очень классная книга Советую всем прочитать!
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