) Від поданих географічних назв утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. ЗРАЗОК: Прилуки - прилуцький. Лейпциг, Дрогобич, Іртиш, Карпати, Оренбург, Сиваш, Овруч, Південний Буг, Воронеж, Черкаси, Біла Церква...
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) Від поданих географічних назв утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. ЗРАЗОК: Прилуки - прилуцький. Лейпциг, Дрогобич, Іртиш, Карпати, Оренбург, Сиваш, Овруч, Південний Буг, Воронеж, Черкаси, Біла Церква, Галичина, Цюрих, Острог, Кагарлик, Ніжин, Рига, Прилуки, Ладога, Норвегія, Запоріжжя, Бахмач. 2) Запишіть фонетичною транскрипцією прикметники, утворені від виділенних слів. помогите пожл, очень надо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лейпциг - лейпцизький, Дрогобич- дрогобицький, Іртиш- іртиський Карпати - карпацький Оренбург - оренбурзький Сиваш- сиваський Овруч- овруцький Південний Буг- південнобузький Вороніж- воронезький Черкаси- черкаський Біла Церква-білоцерківський Галичина- галицький Цюрих - цюрихський Острог - острозький Кагарлик -кагарлицький Ніжин -ніжинський Рига - ризький Прилуки- прилуцький Ладога -ладозький Норвегія-ноовежський Запоріжжя-запорізький Бахмач-бахмацький Не знаю які виділені слова.
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