) Від поданих географічних назв утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. ЗРАЗОК: Прилуки - прилуцький. Лейпциг, Дрогобич, Іртиш, Карпати, Оренбург, Сиваш, Овруч, Південний Буг, Воронеж, Черкаси, Біла Церква...

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) Від поданих географічних назв утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. ЗРАЗОК: Прилуки - прилуцький. Лейпциг, Дрогобич, Іртиш, Карпати, Оренбург, Сиваш, Овруч, Південний Буг, Воронеж, Черкаси, Біла Церква, Галичина, Цюрих, Острог, Кагарлик, Ніжин, Рига, Прилуки, Ладога, Норвегія, Запоріжжя, Бахмач. 2) Запишіть фонетичною транскрипцією прикметники, утворені від виділенних слів. помогите пожл, очень надо)
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Лейпциг - лейпцизький, Дрогобич- дрогобицький, Іртиш- іртиський Карпати - карпацький Оренбург - оренбурзький Сиваш- сиваський Овруч- овруцький Південний Буг- південнобузький Вороніж- воронезький Черкаси- черкаський Біла Церква-білоцерківський Галичина- галицький Цюрих - цюрихський Острог - острозький Кагарлик -кагарлицький Ніжин -ніжинський Рига - ризький Прилуки- прилуцький Ладога -ладозький Норвегія-ноовежський Запоріжжя-запорізький Бахмач-бахмацький Не знаю які виділені слова.
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