) Від поданих географічних назв утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. ЗРАЗОК: Прилуки - прилуцький. Лейпциг, Дрогобич, Іртиш, Карпати, Оренбург, Сиваш, Овруч, Південний Буг, Воронеж, Черкаси, Біла Церква...

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) Від поданих географічних назв утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. ЗРАЗОК: Прилуки - прилуцький. Лейпциг, Дрогобич, Іртиш, Карпати, Оренбург, Сиваш, Овруч, Південний Буг, Воронеж, Черкаси, Біла Церква, Галичина, Цюрих, Острог, Кагарлик, Ніжин, Рига, Прилуки, Ладога, Норвегія, Запоріжжя, Бахмач. 2) Запишіть фонетичною транскрипцією прикметники, утворені від виділенних слів. помогите пожл, очень надо)

Автор: Гость