Объясните выгоды географического положения России.

География
Объясните выгоды географического положения России.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, это многообразие торговых партнеров. У нас есть выход к Европе, Азиатским странам, нас омывает 12 морей, значит нам есть с кем торговать и вести дела. Во-вторых, наши нефть с газом кормят нас на протяжении многих лет (хотя так не должно быть). Многообразие полезных ископаемых нам на руку. Также на юге страны у нас разместились курорты, на которых можно хорошо провести время и отдохнуть. У нас шикарные леса, огромные поля (по совместительству места для посевов), разнообразие животного и растительного мира. Наша экономика должна, по логике, процветать, но мы ничего практически не производим, хотя выгоды ГП и потенциал у нас есть. 
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