Как написать сочинение фантазию "Я ........" В роли взрослого и описываю свою работу‼???‼️‼️

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Как написать сочинение фантазию "Я ........" В роли взрослого и описываю свою работу‼???‼️‼️
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотря на сколько тебе нужно сочинение. Я педагог. В современном мире говорят ,что работать учителем начальных классов это очень трудно,но я выбрала именно эту профессию,не  смотря на эти высказывания.Моя профессия очень важна и всегда актуальна.Я занимаюсь с детьми. Мне нравится их обучать ,  играть  и вообще проводить с ними время. Ведь ,дети - это будущее,будущее нашего мира.Я понимаю какая ответственность лежит на мне.Многое будущее зависит не только от родителей, но и  от преподавателей. Я для этой профессии должна быть грамотной , доброй , заботливой.Должна всегда выслушать каждого ребенка и давать шанс высказать свое мнение. Я очень подхожу к этой профессии , дети рады сидеть на моих уроках. Я очень люблю детей! Я очень хороший педагог!
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